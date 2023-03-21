Старша донька Олі Полякової потрапила до лікарні: "Сказали, що народилася у сорочці"

Донька української співачки Олі Полякової - Марія – налякала своїх прихильників. 18-річна блогерка поділилася, що потрапила до лікарні.

В Instagram-stories Маша опублікувала відео, де лежить на лікарняному ліжку. Як розповіла донька Полякової, у лікарні вона перебувала п'ять днів, нині медики відпустили її додому.

Марія не стала вдаватися у подробиці та розповідати, що саме з нею трапилося. Утім, юна блогерка натякнула, що це було щось серйозне, адже лікарі зазначили, що вона "народилася у сорочці".

Маша Полякова у лікарні / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Мене протримали у лікарні п'ять днів, випустили і сказали, що я народилася у сорочці. Все, їду додому", - поділилася Маша.

Нагадаємо, нині доньки Олі Полякової перебувають у Великій Британії, де вони живуть та навчаються. 18-річній Маші часом намагаються через це дорікнути та присоромити її у соцмережах. Юна блогерка не відповідає хейтерам, а от Оля Полякова не стала це терпіти та відповіла на критику в бік її старшої доньки.

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