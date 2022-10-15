Старша донька Олі Полякової у вечірній сукні з пікантним декольте з'явилася на заході в Лондоні

Старша донька співачки, тренерки "Голосу країни-12" Олі Полякової Маша розпочала навчання в Лондоні.

Як відомо, цього року дівчина вступила до одного з престижних музичних вишів у столиці Великої Британії. Там, повідомила Марія, вона починає нове життя.

На сторінці в Instagram Полякова-молодша розмістила світлини, зроблені на одному з заходів у Лондоні в концертному залі Royal Albert Hall.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

На фото Маша постає у вишуканій вечірній ажурній сукні до підлоги з пікантним декольте.

Як зазначила дівчина, це її перші фото від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Ну от, в мене почалося нове життя. Я не виставляла фотки сюди від початку війни. Мені було не зрозуміло , а що постити, що розповідати, коли в твоїй країні війна. Але, все ж таки, життя продовжується. Тому я повертаюсь, буду розповідати про життя студента в Англії, але уявляти, що я все ще в Україні", - поділилася планами Полякова-молодша.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова показала, у яких умовах її донька Маша житиме у Великій Британії. Артистка провела румтур кімнатою гуртожитку, де найближчі роки житиме Марія.

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