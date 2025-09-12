Старша донька Віктора Ющенка розсекретила, де зараз перебувають її діти

Віталіна Ющенко

Донька третього президента України Віктора Ющенка — дизайнерка Віталіна — відверто поділилася подробицями життя своїх дітей.

У родині Віталіни троє дітей: 25-річна Доменіка, 20-річний Віктор та 15-річна Андріана. Кожен із них зараз на своєму етапі становлення та має власні інтереси. Ющенко зазначила, що кожен з них займається тим, що подобається.

"Як всі, тут. Як всі діти, тут, і мої. Віктор — на четвертому курсі в університеті Шевченка. Мала, Андріанка — у 10-му класі, в школі, а старша донька — в творчому процесі", — розповіла Ющенко в коментарі для TabloID.

Донька та онуки Віктора Ющенка / © instagram.com/vitalinayushchenko

Віталіна зазначила, що молодша донька поки не визначилася з тим, у якому напрямку хотіла б розвиватися після школи. Дівчина віджартовується на мамині запитання, а сама Віталіна зізнається, що не квапить її.

"Поки я її не чіпаю в цьому моменті. У мене такий погляд, що як побачу деякі інтереси, декілька напрямів її інтересів, то вже тоді буду на них тиснути. А поки напрямки — англійська, математика, українська мова і історія. А там буде видно", — пояснила вона.

Таким чином, за словами Ющенко, її діти зосереджені на навчанні та власних захопленнях, а остаточні рішення щодо майбутнього ще попереду.

