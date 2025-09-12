ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Старша донька Віктора Ющенка розсекретила, де зараз перебувають її діти

Знаменитість розповіла, чим займаються її доньки та син.

Злата Ковтун
Віталіна Ющенко

Донька третього президента України Віктора Ющенка — дизайнерка Віталіна — відверто поділилася подробицями життя своїх дітей.

У родині Віталіни троє дітей: 25-річна Доменіка, 20-річний Віктор та 15-річна Андріана. Кожен із них зараз на своєму етапі становлення та має власні інтереси. Ющенко зазначила, що кожен з них займається тим, що подобається.

"Як всі, тут. Як всі діти, тут, і мої. Віктор — на четвертому курсі в університеті Шевченка. Мала, Андріанка — у 10-му класі, в школі, а старша донька — в творчому процесі", — розповіла Ющенко в коментарі для TabloID.

Донька та онуки Віктора Ющенка / © instagram.com/vitalinayushchenko

Віталіна зазначила, що молодша донька поки не визначилася з тим, у якому напрямку хотіла б розвиватися після школи. Дівчина віджартовується на мамині запитання, а сама Віталіна зізнається, що не квапить її.

"Поки я її не чіпаю в цьому моменті. У мене такий погляд, що як побачу деякі інтереси, декілька напрямів її інтересів, то вже тоді буду на них тиснути. А поки напрямки — англійська, математика, українська мова і історія. А там буде видно", — пояснила вона.

Таким чином, за словами Ющенко, її діти зосереджені на навчанні та власних захопленнях, а остаточні рішення щодо майбутнього ще попереду.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Ющенко ніжно привітав свою дружину Катерину з важливим святом. Він подякував їй за всі роки подружнього життя.

Кількість переглядів
