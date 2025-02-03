Старша донька Віри Брежнєвої привітала маму з 43-річчям і показала їхні небачені фото

Старша донька співачки Віри Брежнєвої зворушливо звернулася до мами в Мережі.

23-річна Соня Кіперман привітала рідну людину з особливим святом. Сьогодні, 3 лютого, Віра Брежнєва святкує день народження. Тож у фотоблогу Кіперман показала їхні спільні архівні фото та яким було її щасливе дитинство.

На одному з кадрів Соня позує з мамою серед квітів у саду, а на іншому – в обіймах виконавиці вдома. Маленьку доньку співачки доволі складно впізнати, але неозброєним оком помітно її схожість зі знаменитістю. Водночас Кіперман привітала рідну людину з її святом.

Віра Брежнєва з донькою Сонею Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Віра Брежнєва з донькою Сонею Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

"З Днем народження, мам! Люблю тебе завжди", - привітала Соня Кіперман.

Цікаво, що сама іменинниця поки що не опублікувала жодних фото зі святкування й ніде навіть не згадувала про день народження. Лише відомо, що нещодавно співачка побувала в Парижі та відвідала fashion week у компанії друзів.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець показав рідкісне фото з донькою та як з нею час під час гастролей проводить. 16-річна Анастасія попозувала із зірковим татом в однакових яскравих луках.

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