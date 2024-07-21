Старша донька Віри Брежнєвої у купальнику похизувалася відпочинком за кордоном

Молодша донька співачки також показала свої літні розваги.
Старша донька співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман вирушила у відпустку.
23-річна блогерка не стала розкривати, де саме відпочиває, проте залюбки поділилася своїми фото в Instagram. Зокрема, показала, як засмагає та у купальнику позує у воді. Соня також зазнімкувала захід сонця, панорами та себе на тлі нічного міста неподалік водойми.
"Вирушила у відпустку", - лаконічно підписала кадри Кіперман.
У коментарях підписники Соні зробили їй безліч компліментів: "Ти така неймовірна", "Принцеса", "Яка гарна".
До слова, інша молодша донька Брежнєвої також зараз проводить час на відпочинку. 14-річна Сара Кіперман розсекретила, що насолоджується літніми канікулами в Іспанії та показала, як засмагає на пляжі. Також дівчина опублікувала низку кадрів, де хизується модними вбраннями та місцевими краєвидами. Сара в Іспанії також відвідала концерти та організувала собі дегустацію смаколиків.
Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко похизувалася своїм розкішним відпочинком у Туреччині. Артистка разом з сином поплавали на яхті.
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