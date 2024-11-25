Старший син Ірини Білик вперше за тривалий час вийшов на зв'язок: де зараз 25-річний Гліб Оверчук

Старший син Ірини Білик, музикант Гліб Оверчук розсекретив, де зараз перебуває та чим займається.

У своєму фотоблогу хлопець опублікував рідкісне фото з друзями на мітингу з нагоди 1000 днів повномасштабної війни РФ проти України. Маніфестація минула у Барселоні, про що свідчать фото з Асоціації Дружби України і Каталонії в Instagram.

На зображенні 25-річний Гліб разом з друзями позує з оригінальними плакатами, які нагадують світові про жахливі криваві злочини Росії на території України. Зокрема, одним із написаних меседжів зіркового сина було звільнення українських захисників, які досі перебувають у російському полоні. Також на зображенні видніється гасло, яке закликає до припинення геноциду українців, який насправді триває понад 1000 днів.

Гліб Оверчук на українському мітингу в Іспанії / Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Маніфестація зібрала понад сотні небайдужих українців, які проживають в Іспанії. Хода відбулася центральними вулицями Барселони під гімн України та різноманітні гасла. Крім того, українська громада наголосила на збільшенні гуманітарної та військової допомоги для їхньої Батьківщини.

Гліб Оверчук на українському мітингу в Іспанії

Гліб Оверчук на українському мітингу в Іспанії

До слова, на фото видно, як змінився старший син Ірини Білик за останній час. Хлопець відростив собі ще довшу шевелюру, а також є прихильником чорних відтінків одягу. До того ж у його сторіз регулярно з'являються посилання з проханням задонатити на різні збори для ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно син Потапа розсекретив, де перебуває його зірковий тато. Також Андрій Потапенко поділився, коли він приїде до тата та чим вони разом займатимуться.

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