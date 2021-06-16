Старший син Віктора Павліка замилував реакцією на народження молодшого брата

Олександр Павлік привітав батька з поповненням у родині.

Первісток відомого співака Віктора Павліка Олександр поділився реакцією на появу на світ молодшого брата.

Так, у своєму фотоблогу музикант додав знімок батька та його дружини Катерини Реп'яхової з полового будинку. На світлині щасливе подружжя обіймає новонародженого сина. Олександр мило підписав фото:

"Мій молодший брате Михайле. Ласкаво просимо до нас!"

instagram.com/alex_pavlik15

Нагадаємо, вчора вночі молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова народила артисту сина. Співак вчетверте став батьком.

В ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua виконавець поділився подробицями народження сина. Так Віктор розповів, що пологи дружини тривали п'ять годин. Артист зазначив що син - його абсолютна копія. Більше того, музикант зауважив, що малюк схожий на двох його старших дітей та онука.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання