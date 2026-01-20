Старший син Бекхемів публічно відрікся від батьків і шокував причинами їхнього конфлікту

Девід та Вікторія Бекхеми з сином Брукліном / © Associated Press

Старший син знаменитого подружжя футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії публічно відрікся від батьків і вперше розкрив причини їхнього серйозного конфлікту.

Бруклін Бекхем говорить, що не став це виносити на загал, аби не низка статей від ЗМІ, замовниками яких нібито було зіркове подружжя. Син знаменитостей говорить, що його родина будувала фейковий образ та демонструвала його на показ. З цим Бруклін ще був згоден миритися. Проте коли публіці почало ставати відомо про їхній конфлікт, Бекхеми нібито задля збереження власної репутації почали поливати брудом дружину сина – Ніколу Пельтц, що стало для нього останньою краплею.

Допис Брукліна Бекхема / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Я не хочу примирятися зі своєю родиною. Мною не керують, я вперше у житті став на свій захист. Протягом усього мого життя мої батьки контролювали наративи в пресі про нашу родину. Показові публікації в соціальних мережах, родинні заходи та нещирі стосунки були невід'ємною частиною життя, в якому я народився. Нещодавно я сам бачив, на що вони готові піти, щоб поширювати численні брехні у ЗМІ, щоб зберегти власну фасаду", - видав син знаменитостей.

Допис Брукліна Бекхема / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бруклін говорить, що стосунки з батьками почали псуватися після того, як його роман із Ніколою переріс в серйозну історію. За його словами, Вікторія та Девід ще до весілля намагались зруйнувати взаємини сина. Дизайнерка останньої хвилини відмовилась шити сукню Ніколі, через що та терміново шукала нову. Батьки тиснули на сина, аби той відмовився від їхнього прізвище. У такому разі Бруклін втратив би частину юридичних прав. Ба більше, син Бекхемів підтвердив, що Вікторія дійсно зіпсувала його перший весільний танець.

Допис Брукліна Бекхема / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Напередодні нашого весілля члени моєї родини сказали мені, що Нікола "не по крові" і "не сім'я". Відтоді, як я почав відстоювати себе перед родиною, я безперервно зазнавав нападів від моїх батьків, як приватно, так і публічно, і ці напади розповсюджувалися у пресі за їхнім наказом. Навіть мої брати були задіяні, щоб нападати на мене в соціальних мережах, а згодом минулого літа вони раптово заблокували мене", - говорить син знаменитостей.

Допис Брукліна Бекхема / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бруклін ділиться, що навіть після весілля його мама не припиняла спроб зіпсувати стосунки сина, приводячи в їхнє життя "жінок із його минулого", через що було некомфортно ані йому, ані Ніколі. Попри це, вони з дружиною все одно намагались підтримувати зв'язок з його родиною і вдавати чудові взаємини, заради іміджу Бекхемів. Проте торік, на ювілей батька, стався неприємний інцидент.

Допис Брукліна Бекхема / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бруклін та Нікола хотіли приватно привітати Девіда, але той відмовився, погодившись зустрітися лише на святкуванні. За словами Бекхема-молодшого, це все через те, щоб дати папараці гарну картинку. Згодом Девід все ж таки погодився зустрітися з сином, але за винятком, якщо не буде Ніколи. Це було образливо як і для Брукліна, так і для його дружини.

"Розповідь про те, що моя дружина мене контролює, повністю хибна. Протягом більшої частини життя мене контролювали мої батьки. Я виріс у стані постійної тривоги. Вперше в житті, після того як відійшов від родини, ця тривога зникла. Кожного ранку я прокидаюся вдячним за життя, яке сам обрав, і відчуваю спокій та полегшення", - видав Бруклін.

Допис Брукліна Бекхема / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Зазначимо, старший син Вікторії та Девіда Бекхемів видав низку скандальних заяв після того, як стало відомо, що він заблокував батьків у соцмережах. Окрім того, Бруклін надіслав їм офіційного листа, в якому повідомив, що надалі все їхнє спілкування здійснюватиметься через адвоката.