Старший син Вікторії та Девіда Бекхемів різким вчинком остаточно відрікся від батьків

Девід і Вікторія Бекхеми з сином Брукліном / © Associated Press

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Первісток відомого подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів різким вчинком остаточно показав своє вкрай негативне ставлення до батьків.

Схоже, Бруклін Бекхем зовсім не збирається йти на примирення з ріднею. Ба більше, він усе більше й більше віддаляється від батьків, братів і сестри. Якщо раніше він із трепетом ставився до рідних та навіть робив татуювання на їхню честь, то зараз від цього не залишилося і сліду.

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З нещодавно опублікованих Брукліном кадрів в Instagram стало відомо, що він позбувся тату, яке набив на честь Вікторії Бекхем. На грудях у нього раніше красувався напис mommy’s boy, що в перекладі — «матусин синочок». Зараз замість цієї фрази там видніються квіти.

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Девід Бекхем із сином Брукліном / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бруклін Бекхем / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Схоже, родинний конфлікт Бекхемів зі старшим сином зовсім не близький до вщухання. Ба більше, Бруклін своїми діями демонструє, що відрікається від батьків і робить усе можливе, щоб його з ними більше нічого не пов’язувало.

Що відомо про конфлікт Вікторії та Девіда Бекхемів зі старшим сином

Ще торік почали ширитися плітки, що в родині Бекхемів коїться щось неладне. Річ у тім, що поведінка Брукліна та його дружини Ніколи Пельтц кардинально змінилась. Вони припинили з’являтися у компанії Бекхемів, не стежать за їхніми фотоблогами та навіть відгуляли друге весілля без них. Було очевидно, що в родині стався розкол.

Врешті, всі крапки над «і» у січні цього року розставив сам Бруклін. Він опублікував сенсаційну заяву, де звинуватив батьків у бажанні нажитися на його імені та тотальному контролі. Також Бруклін критикував Вікторію, що та зіпсувала його весілля з дружиною, а згодом замовляла статті у пресі, де Ніколу поливають брудом. Первісток дизайнерки та футболіста видав, що не збирається більше мати нічого спільного з батьками.

Самі ж Вікторія та Девід Бекхеми утримуються від коментарів. Натомість вони лиш говорять, що завжди любитимуть дітей та їхні двері для них відчинені завджи.

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