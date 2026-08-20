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Старший син Вікторії та Девіда Бекхемів різким вчинком остаточно відрікся від батьків
Схоже, Бруклін Бекхем не збирається йти на примирення з ріднею.
Первісток відомого подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів різким вчинком остаточно показав своє вкрай негативне ставлення до батьків.
Схоже, Бруклін Бекхем зовсім не збирається йти на примирення з ріднею. Ба більше, він усе більше й більше віддаляється від батьків, братів і сестри. Якщо раніше він із трепетом ставився до рідних та навіть робив татуювання на їхню честь, то зараз від цього не залишилося і сліду.
З нещодавно опублікованих Брукліном кадрів в Instagram стало відомо, що він позбувся тату, яке набив на честь Вікторії Бекхем. На грудях у нього раніше красувався напис mommy’s boy, що в перекладі — «матусин синочок». Зараз замість цієї фрази там видніються квіти.
Схоже, родинний конфлікт Бекхемів зі старшим сином зовсім не близький до вщухання. Ба більше, Бруклін своїми діями демонструє, що відрікається від батьків і робить усе можливе, щоб його з ними більше нічого не пов’язувало.
Що відомо про конфлікт Вікторії та Девіда Бекхемів зі старшим сином
Ще торік почали ширитися плітки, що в родині Бекхемів коїться щось неладне. Річ у тім, що поведінка Брукліна та його дружини Ніколи Пельтц кардинально змінилась. Вони припинили з’являтися у компанії Бекхемів, не стежать за їхніми фотоблогами та навіть відгуляли друге весілля без них. Було очевидно, що в родині стався розкол.
Врешті, всі крапки над «і» у січні цього року розставив сам Бруклін. Він опублікував сенсаційну заяву, де звинуватив батьків у бажанні нажитися на його імені та тотальному контролі. Також Бруклін критикував Вікторію, що та зіпсувала його весілля з дружиною, а згодом замовляла статті у пресі, де Ніколу поливають брудом. Первісток дизайнерки та футболіста видав, що не збирається більше мати нічого спільного з батьками.
Самі ж Вікторія та Девід Бекхеми утримуються від коментарів. Натомість вони лиш говорять, що завжди любитимуть дітей та їхні двері для них відчинені завджи.