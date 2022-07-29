Стас Боклан розповів, що окупанти знищили квартиру у Маріуполі, де він жив, та вбили його колег

Саме у Драмтеатрі, який окупанти навмисно зруйнували у березні, зірка серіалів "Слуга народу" та "Папік" розпочинав свою акторську кар'єру.

Як розповів знаменитість в інтерв'ю YouTube-проєкту "ЗооПатруль", ворог знищив не лише місце його першої роботи, а й квартира, де він жив. Також Боклан зазначив, що загинуло багато людей, з якими він працював у Маріуполі.

"Немає мого першого театру, де я працював. Немає квартири, де я жив там. І немає багатьох людей, із якими я працював. Я ніколи не думав, що в мені може бути стільки ненависті, тому що це страшно уявити", — розповів знаменитість.

Також Станіслав пригадав, де його застала війна. Так, актор поділився, що 23 лютого вони з дружиною щасливі повернулися додому зі знімань "Ліги сміху". Наступного дня зірка планував поїхати в гості до мами, аби їй допомогти, та повернутися на знімання двох проєктів. Втім, як зазначив він, все закінчилося.

Нагадаємо, батько Олександра Ревви розсварився з сином через його антивоєнну позицію і "найкращого друга" Зеленського. Одному з російських ЗМІ чоловік розповів, що перестав спілкуватися з зірковим сином, бо той виступає проти війни в Україні.

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