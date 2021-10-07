Стас Боклан зачарував рідкісним романтичним фото з дружиною

Актор разом з коханою вже 35 років.

Український актор, Народний артист України Стас Боклан є дуже відданим чоловіком.

Вже понад 35 років він живе у щасливому шлюбі зі своєю коханою дружиною, акторкою Наталею Кленіною. Й хоча подружжя вже довгий час разом, вони не надто люблять афішувати особисте життя.

Та от днями зірка серіалу "Папік" поділився з шанувальниками рідкісною романтичною світлиною з дружиною. Фото було зроблене у чорно-білих тонах у Києві. На ньому Боклан зображений у чорному пальті і дивиться вдалину, а Наталя ніжно поклала йому голову на плече.

Стас Боклан з дружиною / instagram.com/boklanstas

Підписники сторінки актора у Instagram не стримали емоцій від цього зворушливого кадру:

Нічого більш зворушливого і щирого не бачив

Зріла краса людей і стосунків

Як це гарно! Такая теплота від цього фото

Раніше Станіслав Боклан зізнався, що він дуже вдячний обраниці за її кохання та підтримку. Бо, за його словами, саме завдяки дружині він зараз такий, який є.

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