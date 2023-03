Стас Шурінс на піку популярності і зараз: як з роками змінився співак та чому пішов зі сцени

В Україні латвійський співак Стас Шурінс голосно заявив про себе, коли взяв участь у музичному проєкті "Фабрика зірок-3".

Продюсери шоу неодноразово хвалили виконавця за вокальні вміння та композиторські здібності. Тим часом прихильників артист зачаровував своєю харизмою. У результаті Шурінс став переможцем проєкту та почав будувати, здавалося б, успішну кар'єру у шоубізнесі.

Стас Шурінс / Фото: прес-служба

Стас випустив два альбоми "Раунд 1" і "Естественный отбор", куди ввійшли такі хіти артиста, як "Прости", "Небо-кровь", "Ты мое", "Пока ты со мной" та багато інших. Також артист переміг на шоу "Танці з зірками". Музиканту пророкували блискучу кар'єру.

Однак, 2014 року Стас поспіхом покидає Україну та переїжджає до Німеччини. Ходили плітки, що співак злякався революції в країні. Насправді ж Шурінс поїхав лікувати дружину Віолету, з якою одружився 2012 року. Дівчині артиста 2013 року діагностували рак мозку, їй необхідна була реабілітація. На щастя, кохана артистка поборола страшну хворобу. Успішна операція та тривала реабілітація поставили Віолету на ноги, а Шурінс весь цей час був поруч з дружиною та підтримував її. Тим часом кар'єра музиканта була на паузі.

Стас Шурінс / Фото: instagram.com/shurins

Коли ж кохана одужала Стас вирішив, що настав час повертатися на сцену. Тож, 2016 року Шурінс взяв участь у німецькому "Голосі країни". Артист вивчив мову та навіть дійшов до фіналу. Утім, перемогу вибороти Стасу не вдалося. Щоправда, тоді артист випустив мотиваційну композицію You Can Be, яку присвятив параолімпійським спортсменам. Всі кошти, зароблені завдяки цій пісні, артист переказав на потреби спортивної школи для дітей з вадами зору та слуху. Паралельно у Німеччині Стас відкривав студію звукозапису та писав треки на продаж для інших співаків.

Нині Стас продовжує час від час писати пісні. Минулої популярності артисту вже не вдалося відновити, хоча він намагався. Однак артист щасливий у стосунках з дружиною. До речі, відоме лише її ім'я. Шурінс жодного разу не показував обраницю публіці.

Останній допис на сторінці артиста в Instagram був опублікований у квітні минулого року. Тоді Стас показав ролик, де були зібрані моторошні кадри війни в Україні, та закликав світ зупинити вбивства невинних людей.

Читайте також: