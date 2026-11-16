Стас Шурінс шокував паралічем половини тіла в 33 роки і підозрою на інсульт

Стас Шурінс / © facebook.com/stas.shurins

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Переможець української «Фабрики зірок» 2009 року, латвійський співак Стас Шурінс, який раніше назвав причину розриву з MamaRika, шокував, як у 33 роки у нього паралізувало половину тіла і була підозра на інсульт.

Стан здоров’я виконавця різко погіршився 2023 року, про що він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну. Артист зізнався, що вдома йому раптово стало зле. У співака оніміло обличчя, тіло, і він знепритомнів. Стас Шурінс пригадує, що у думках тоді було, що його або паралізує, або це взагалі кінець. Врешті, співак отямився та негайно звернувся до лікарів. Медики не виявили жодних відхилень чи пошкоджень, але й не з’ясували причину погіршення здоров’я артиста.

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«В якийсь момент мене скрутило. Тобто у мене звело обличчя. Це було вдома. Мене скрутило, вирубило. Останнє, що я пам’ятаю, це думки про те, що все, тепер або параліч, або смерть. У мене оніміла половина тіла, мене вирубило. Я отямився, і наче й нічого не було. Я подивився в дзеркало, все було гаразд. Я вирушив до лікаря, пояснив ситуацію, мене терміново відправили на КТ чи МРТ. Сказали, що не знайшли жодних відхилень чи пошкоджень», — зізнався артист.

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Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

Сам Стас Шурінс підозрює, що це могло бути пов’язано зі стресом. Річ у тім, що співак тоді страждав від апатії, безсоння, не міг їсти. Він звертався по допомогу до психіатра та навіть пив антидепресанти, але ліки йому не допомагали. Врешті, артист зміг побороти цей стан завдяки дружині, оскільки розумів, що потрібен їй.

«Я підозрюю, що, можливо, це якось пов’язано зі стресом. У всякому разі, після цього я пішов до психіатра, мені виписали антидепресанти, які я пив недовго, бо мені від них ставало лише гірше. Я був у такому стані, що спав півтори години на добу, не міг їсти, у мене була така апатія, мені було тяжко, все як у тумані. Вийшов з цього завдяки моїй сім’ї, дружині», — поділився співак.

Нагадаємо, раніше Стас Шурінс вперше розповів про страшний діагноз дружини. Артист також шокував, які жахливі прогнози дають лікарі.

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