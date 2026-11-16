Стас Шурінс вперше назвав причину розриву стосунків із MamaRika: "Поводився не по-джентельменськи"

MamaRika та Стас Шурінс

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Латвійський співак Стас Шурінс вперше назвав причину розриву стосунків з українською співачкою MamaRika.

Парочка закрутила роман далекого 2009 року, а тривав він всього пів року. Стас Шурінс в інтерв’ю Славі Дьоміну зізнається, що на їхній розрив насправді вплинула низка факторів. Виконавець говорить, що і в MamaRika нелегкий характер, і він поводився не найкращим чином. Артист додав, що насправді вони тоді були молодими і не знали, чого хочуть одне від одного.

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«Ми обидва були дуже молоді. У MamaRika нелегкий характер, а у мене мізків було багато, але я не вмів ними користуватися. Купа моментів, в яких я поводився не по-джентельменськи. Ми були у закритому просторі тривалий час, до кінця не розуміли, що ми робимо, що таке справжні стосунки. Ми були дві людини, які до кінця не знали, що буде в майбутньому. Було нелегко. Обидва наробили справ, але я не можу сказати, що я пишаюся тим, як я проявлявся у стосунках», — говорить співак.

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MamaRika та Стас Шурінс

Водночас Стас Шурінс додає, що з вдячністю згадує ці стосунки. За словами виконавця, їм із MamaRika вдалося залишити всі образи одне на одного в минулому. Зараз вони періодично підтримують зв’язок, хоче це не назвеш близьким спілкуванням. Ба більше, MamaRika навіть кликала Стаса Шурінса на її сольний концерт. Щоправда, співакові тоді не вдалося приїхати.

«Стосунки — це дуже делікатний момент. Букетно-цукерковий період закінчується дуже швидко, особливо, коли виникають побутові питання. Це потрібно вирішувати, цьому треба давати раду, треба знати та вміти. Якщо ти не вмієш, то обидва повинні бути готовими вчитися разом. Можливо, ми одне від одного очікували іншого. У всякому випадку склалось так, як склалось. Ці стосунки були у моєму житті, і я вдячний досвіду, який у мене був», — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Стас Шурінс вперше розповів про страшний діагноз дружини. Також артист зізнався, які жахливі прогнози дають лікарі.

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