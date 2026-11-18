Стас Шурінс / © прес-служба

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Переможець української «Фабрики зірок» 2009 року, латвійський співак Стас Шурінс, який раніше назвав причину розриву з артисткою MamaRika, чесно зізнався, чому насправді виїхав з України.

Після перемоги на талант-шоу виконавцеві прогнозували успішну кар’єру. Однак він 2013 року покидає Україну та переїжджає до Німеччини. Тим часом музичну кар’єру артист ставить на паузу. Стас Шурінс в інтерв’ю Славі Дьоміну зізнався, що у першу чергу на це рішення вплинув стан здоров’я дружини, яка потребувала лікування.

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Та, як виявилося, справа була не лише в цьому. Стас Шурінс говорить, що в Україні він виявився непотрібним. Радіостанції не квапились брати в ефір пісні співака. Ба більше, артист пригадав, як вмовив все ж таки взяти його трек у ротацію, але його розкритикували. Разом із тим артист прямо чув, що Україна зацікавлена у просуванні власних артистів, тоді як він тут ніхто.

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Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

«Я став чужий. Для Латвіїї я незрозуміло хто, для України — я латиш, у нас є свої, це стосувалось й радіостанцій. Однією з останніх крапель було, коли мене у прямому ефірі обісрали. Я дуже довго вмовляв людей поставити пісню в ефір. Її поставили, але після першого приспіву перервали і почали розповідати, яка у мене огидна англійська, акцент і взагалі, що мені треба повчитися співати. Я поїхав через здоров’я дружини і ось ці історії з радіостанціями: у нас є свої, нам своїх просувати, а ти тут ніхто», — зізнався артист.

Нагадаємо, раніше Стас Шурінс розповів про страшний діагноз дружини. Також артист шокував, які невтішні прогнози дають лікарі.

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