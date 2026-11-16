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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Стас Шурінс вперше розповів про діагноз дружини і жахливі прогнози лікарів: "Кажуть, чому ви досі живі"

Від 2013 року дружина Стаса Шурінса страждає від онкології. Лікування Віолетти триває й досі.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Стас Шурінс

Стас Шурінс / © прес-служба

Переможець української «Фабрики зірок» 2009 року, латвійський співак Стас Шурінс вперше розповів про страшний діагноз дружини Віолетти.

Виконавець одружився ще 2012 року, хоча ретельно це приховував. В інтерв’ю Славі Дьоміну артист пояснив, що не хоче особисте життя виносити на публіку, тож ретельно оберігає його. За словами Стаса Шурінса, він ділиться з прихильниками своєю творчістю, музикою. Фани можуть дізнатися позицію співака або ж якийсь життєвий досвід з його пісень.

«2012 року одружився. Чому це було таємницею і лишається нею зараз — бо це моє особисте. Для мене немає нічого дорожчого, аніж моя сім’я, я не хочу, щоб туди лізли, бо це моє. Я готовий ділитися з людьми досвідом у межах дозволеного. Я ділюся творчістю, музикою. Як правило, у своїх піснях я розкриваю свою життєву позицію чи досвід», — прокоментував артист.

Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

Тим не менш, деякі подробиці все ж таки не вдається приховати. 2013 року дружина Стаса Шурінса тяжко захворіла. Тривалий час не могли зрозуміти, що ж спричинило погіршення її стану, а потім МРТ показала у Віолетти новоутворення у голові, яке хоч і було маленьким, але агресивним. Дружині Стаса Шурінса зробили операцію в Україні, після чого вони поїхали до Німеччини на реабілітацію.

Співак зізнається, що стан коханої все одно лишає бажати кращого. Виконавець говорить, що у Віолетти насправді й не один діагноз. Під час лікування з одним ситуація стає кращою, а з іншим — гіршою. Стас Шурінс не приховує, що їм насправді тяжко, але вони намагаються бути оптимістами та вірити в краще, хоча й прогнози лікарів жахливі.

Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

«Провели операцію в Україні. Після того, як вирізали все зайве, сказали, що треба тривала реабілітація, але тоді в Україні не було потрібних медикаментів. Нам порадили пройти реабілітацію в Європі. Батьки моєї дружини живуть у Німеччині, ми поїхали. Реабілітація триває досі, не було й дня, аби це питання не стояло на порядку денному. Там не один діагноз. Як то кажуть — одне лічимо, а інше калічимо. Тому у нас щороку з’являється щось ще. Коли у нас з’являється новий терапевт, то він каже: „А чому ви досі живі“», — шокував артист.

Нагадаємо, нещодавно Стас Шурінс вперше за багато років з’явився на публіці. Пропонуємо подивитися, який зараз вигляд має 36-річний співак.

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