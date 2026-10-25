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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
659
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1 хв

Стас Шурінс вперше за багато років з'явився на публіці: який зараз вигляд має 36-річний співак

Артист не лише звернувся до шанувальників, але й потішив приємним сюрпризом.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Стас Шурінс

Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

Переможець української «Фабрики зірок» 2009 року, латвійський співак Стас Шурінс вперше за багато років з’явився на публіці.

Так, виконавець вже зник із публічного простору. Артист оселився у Німеччині, уникав медійності та зав’язав із музичною кар’єрою. Однак цього разу 36-рінчий Стас Шурінс потішив сюрпризом прихильників, які з роками про нього не забувають та досі очікують від нього новин та якихось треків.

Артист вперше за тривалий час поділився новим дописом в Instagram. Виконавець опублікував відео, на якому можна розгледіти, який зараз вигляд він має та як із роками змінився. Окрім того, Стас Шурінс ще й презентував новий трек.

Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

Стас Шурінс / © instagram.com/shurins

Співак випустив англомовну композицію, яка отримала назву Open up. На відео артист звертався до прихильників та закликав їх слухати новинку від нього.

«Ну, що ж, усім привіт. Я тільки-но дізнався, що мій новий сингл нарешті доступний на таких платформах, як Spotify і Apple Music. Так що переходьте, перевіряйте, слухайте, насолоджуйтесь та допоможіть мені стати знаменитим. Гаразд, люблю вас, будьте ласкаві», — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно зіркова колега Стаса Шурінса розкрила, що відбувається в його житті зараз. Також вона висловилась про родину виконавця, з якою він проживає у Німеччині.

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