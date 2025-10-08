Стася Ровінська похизувалась, як власноруч пофарбувала своє волосся в кардинально інший колір

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська наважилась на експеримент над своїм зовнішнім виглядом.

Тривалий час знаменитість була рудою, однак цей колір волосся їй, схоже, вже набрид. Тож, Стася Ровінська серйозно налаштувалася його позбутися. Витрачатися на професійне фарбування в США ведуча не стала. Артистка придбавала фарбу і власноруч змінила зачіску.

"Я не скажу, що в мене поїхала кукуха, але знаки будуть. Прокинулась з відчуттям, що не сприймаю себе рудою зовсім. А мені якщо щось стукне в голову, тож поки не зроблю, не заспокоюсь. Тож купила фарбу, і усе зайняло півтори години. Записуйтесь на фарбування", - поділилась знаменитість.

Допис Стасі Ровінської / © instagram.com/sia_rovinska

Тепер у Стасі Ровінської не рудий колір волосся, а русий. У своєму Instagram ведуча вже похвалилася результатом. Загалом, новим кольором волосся знаменитість задоволена і вважає, що чудово впоралась із фарбуванням.

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

