Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

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Українська акторка й телеведуча Стася Ровінська приголомшила худорлявістю і розкрила, як досягнула таких результатів.

Останнім часом знаменитість неабияк схудла. В Instagram-stories ведуча зізнається, що іноді їй взагалі закидають, що це, мовляв, вже занадто. Однак Стася Ровінська запевнила, що зараз їй неабияк подобається своє тіло. Окрім того, те, який вигляд має ведуча, це результат її наполегливої роботи.

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Знаменитість говорить, що аби бути стрункою, вона активно займається спортом, правильно харчується. Щоправда, не минулось і без стресу. Також Стася Ровінська запевнила, що не просто худорлява, а в неї також підтягнуте тіло.

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«Знаю, що не усім подобається таке тіло, і мені, буває, пишуть — занадто худа Але, якщо чесно, я багато роблю для цього, і я собі такою подобаюсь, займаюсь спортом, правильно харчуюсь (стрес, правда, теж впливає). У мене класний прес і мʼязи, і, як на мене, то не просто худа, а сильна і мʼязиста», — зазначила ведуча.

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Нагадаємо, цьогоріч стрес дійсно був присутній в житті Стасі Ровінської. Навесні вона оголосила про розлучення з чоловіком, з яким 13 років прожила в шлюбі та від якого народила трьох дітей. А нещодавно ведуча показала образи від ексобранця після розриву.

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