ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
926
Час на прочитання
2 хв

Стася Ровінська у сльозах показала образи від ексчоловіка після розлучення: "Народила людині трьох дітей"

Схоже, колишнє подружжя після розриву не залишилося друзями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Стася Ровінська

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Українська акторка й телеведуча Стася Ровінська зі сльозами на очах показала образи від ексчоловіка, режисера Ярослава Ровінського, після їхнього розлучення.

Знаменитість після розриву з обранцем живе у США з їхніми трьома дітьми. Ведуча не приховує, що іноді їй буває неабияк тяжко. Зокрема, дітей потрібно відводити до школи, годувати, одягати, забезпечувати всім необхідним. Все це Стася намагається поєднувати з роботою.

Вочевидь, коли ведучій стало вкрай тяжко, вона вирішила пожалітися колишньому чоловікові. Ровінська чесно йому зізналася, що втомилася і зневірилася, але запевнила, що з усім впорається. У відповідь вона почула образи: «Г*вно не тоне».

«Народила цій людині трьох дітей… Сил нема», — зі сльозами на очах сказала акторка.

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська не приховує, що їй дуже сутужно, особливо морально. Вона зазначила, що втомилася: «Сорі, емоційний стан на нулі, дуже втомилася».

Зазначимо, Стася та Ярослав Ровінські протягом 13 років прожили в шлюбі. За цей час у них народилося троє дітей — сини Еван та Еней і донька Емма. У травні цього року ведуча оголосила, що вони розлучаються. Причин вона не називала, але натякала, що у шлюбі тягнула все сама, постійно просила уваги, залишалася без любові та піклування.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, розкрила правду про їхні стосунки. Експодружжя прожило в шлюбі 25 років.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie