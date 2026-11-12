Стася Ровінська у сльозах показала образи від ексчоловіка після розлучення: "Народила людині трьох дітей"

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

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Українська акторка й телеведуча Стася Ровінська зі сльозами на очах показала образи від ексчоловіка, режисера Ярослава Ровінського, після їхнього розлучення.

Знаменитість після розриву з обранцем живе у США з їхніми трьома дітьми. Ведуча не приховує, що іноді їй буває неабияк тяжко. Зокрема, дітей потрібно відводити до школи, годувати, одягати, забезпечувати всім необхідним. Все це Стася намагається поєднувати з роботою.

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Вочевидь, коли ведучій стало вкрай тяжко, вона вирішила пожалітися колишньому чоловікові. Ровінська чесно йому зізналася, що втомилася і зневірилася, але запевнила, що з усім впорається. У відповідь вона почула образи: «Г*вно не тоне».

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«Народила цій людині трьох дітей… Сил нема», — зі сльозами на очах сказала акторка.

Стася Ровінська / © instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська не приховує, що їй дуже сутужно, особливо морально. Вона зазначила, що втомилася: «Сорі, емоційний стан на нулі, дуже втомилася».

Зазначимо, Стася та Ярослав Ровінські протягом 13 років прожили в шлюбі. За цей час у них народилося троє дітей — сини Еван та Еней і донька Емма. У травні цього року ведуча оголосила, що вони розлучаються. Причин вона не називала, але натякала, що у шлюбі тягнула все сама, постійно просила уваги, залишалася без любові та піклування.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, розкрила правду про їхні стосунки. Експодружжя прожило в шлюбі 25 років.

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