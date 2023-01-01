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Стася Ровінська поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і трьома дітьми у новорічну ніч

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1802
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Стася Ровінська поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і трьома дітьми у новорічну ніч

Стася Ровінська / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Родина відсвяткувала Новий рік у США.

Телеведуча та акторка Стася Ровінська поділилася теплими сімейними світлинами з чоловіком та трьома дітьми.

Кадри з родиною знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram у вигляді відеодобірки. На фото щасливе подружжя позували разом зі своїми дітьми та друзями у святковому вбранні на тлі новорічної ялинки.

"В найтемніші хвилини, лише ті, хто поруч з нами здатні освітити усе довкола, дуже вдячна за людей в моєму житті", - написала Ровінська. 

Також ведуча окремо додала фото з чоловіком і дітьми, а у підписі до нього використала вірші Лесі Українки "Як дитиною, бувало..."

Стася Ровінська з родиною / © instagram.com/sia_rovinska
Стася Ровінська з родиною / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Новий рік родина Стасі зустріла у Нью-Йорку, куди вони виїхали у травні 2022 року. Як пояснила Ровінська, вони з чоловіком прийняли таке рішення заради їхніх дітей.

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Дата публікації
Перегляди
1802
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