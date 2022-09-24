Стася Ровінська похизувалася новою сексі-зачіскою у стилі 90-х

Акторка та ексведуча інфотейментшоу "Твій День" Стася Ровінська похизувалася новою зачіскою.

Так, на сторінці в Instagram Стася Ровінська запостила короткий ролик, у якому похизувалася новим образом.

У сторіз Стася похвалилася, що "придбала нормальний фен" і тепер може робити собі укладки будь-якої складності. Тож, цього разу знаменитість надала перевагу старим-добрим 90-м, які ніколи не виходять з моди.

Шанувальники оцінили лук Ровінської, про що повідомили їй під постом: "Гарнюща дівчинка", "Стасю, ви дуже хороша людина! А красуня – очей не відірвати", "Ви як зірка з американського кіно", "Гарна! Зачіска супер! Ефектна дівчина".

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Стася Ровінська разом з чоловіком та трьома маленькими дітьми виїхала до Америки. Там родина зупинилася у друзів в Нью-Йорку. Нещодавно сім’я переїхала в орендовану квартиру. Також Стася влаштувалася помічницею продюсера у театрі.

Окрім того, Стася Ровінська зіграє головну роль в американському фільмі про Україну і вже навіть показала перші кадри зі знімань картини.

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