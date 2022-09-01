Стася Ровінська показала рідкісне фото з чоловіком та пригадала знайомство з ним

Вчора, 31 серпня, у родині телеведучої Стасі Ровінської було свято.

Знаменитість разом зі своїм чоловіком святкувала річницю їхніх стосунків. З нагоди свята зірка показала рідкісне фото з режисером Ярославом. На фото щаслива Стася із закоханим поглядом дивиться на коханого, а він тим часом спостерігає за дружиною.

"Сьогодні дев'ять років, як ми пара і, попри складнощі і не завжди легкі дні, ми разом усе проходимо і закохуємося ще сильніше. Ціную, люблю, бережу. Ярославе Ровінський, я знаю тебе більшу частину свого життя, це крейзі", - написала Стася у своєму Facebook.

Стася Ровінська з чоловіком / Фото: facebook.com/stacy.egorova

Знаменитість також пригадала знайомство зі своїм коханим. Так, вперше Стася побачила майбутнього чоловіка ще у шкільні роки, коли їй було 13 років, а йому – 16. Та через сім років вони знову зустрілися і більше ніколи не розлучалися.

"Колись ми познайомилися у школі, мені було 13, йому - 16… А за сім років зустрілися знову і більше не розлучалися", - пригадала зірка.

Зазначимо, Стася та Ярослав одружилися 2014 року. Разом вони виховують трьох дітей: синів Евана та Енея і доньку Емму.

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