Стася Ровінська показалася в обіймах чоловіка-красунчика

Подружжя відвідало допрем'єрний показ "Смерть на Нілі".

У Києві відбулася гала-прем'єра детективного фільму "Смерть на Нілі", знятого за мотивами роману Агати Крісті.

На заході зібралося чимало селебрітіс. Прийшла й ведуча денного інфотейнмент-шоу "Твій День" Стася Ровінська. У цей вечір зірку каналу 1+1 супроводжував її чоловік, режисер Ярослав Ровінський. Пара залюбки позувала фотографам, обіймалася та усміхалася.

Стася Ровінська з чоловіком / instagram.com/sia_rovinska

Для виходу в світ Ровінська обрала різнокольорову сукню з квітковим принтом, а її чоловік був у джинсах, піджаку і коричневому гольфі.

Стася Ровінська з чоловіком / instagram.com/sia_rovinska

Як зізналася Стася, стрічка їй дуже сподобалася, а також вона назвала чудовим акторський склад картини.

Своєю чергою, шанувальники не втратили нагоди зробити комплімент улюбленій ведучій: "Дуже гарна, щира пара", "ви схожі одне на одного", "приємно дивитися на вас", "такі гарні обидва. Сукня дуже гарна: така жіночна і ніжна".

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