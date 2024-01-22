Стася Ровінська пригадала, як вони з чоловіком реєстрували шлюб, та показала архівні фото того дня

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська повідомила про свято в її родині. Знаменитість разом зі своїм чоловіком, режисером Ярославом Ровінським, святкує 10 річницю шлюбу.

Тож, з нагоди свята Стася пригадала, як вони його реєстрували. Як розповіла знаменитість, 21 січня 2014 року вони з коханим прокинулися і одразу поїхали до РАЦСу. Стася тоді вже була при надії, тому парі не довелося завчасно записуватися. Також Ровінська показала архівні фото того дня, коли вони офіційно стали чоловіком та дружиною.

Стася Ровінська з чоловіком / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"10 років тому ми прокинулися і поїхали до РАЦСу. Я вже була вагітною Еваном, тож можна було не записуватися за місяць", - пригадала артистка.

До речі, пара прожила у шлюбі вже 10 років, однак закохані знайомі набагато більше. Незабаром вони святкуватимуть 20 річницю від дня їхнього знайомства.

"10 років від дня шлюбу. Скоро вже 20 від моменту знайомства! Кохаю", - звернулася до свого чоловіка ведуча.

Стася Ровінська з чоловіком / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Зазначимо, Стася Ровінська та Ярослав Ровінський одружилися 21 січня 2014 року. Разом закохані виховують трьох дітей – синів Евана та Енея і доньку Емму.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко святкував річницю шлюбу з дружиною Інною. Закохані вже шість років як офіційно одружені.

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