Стася Ровінська приголомшила сумою, яку зібрала на підтримку України у США: "Сама в шоці"

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська назвала чималу суму, яку їй та її колегам вдалося зібрати на підтримку України у Сполучених Штатах.

Вже майже рік знаменитість разом із родиною перебуває у Нью-Йорку, де займається проведенням благодійних заходів разом з українськими артистами. Під час своїх івентів Стася допомагає збирати кошти для наближення нашої перемоги.

На своїй сторінці в Instagram акторка поділилася підсумками та приголомшила сумою, яку вдалося назбирати на заходах протягом року. Як зізналася Ровінська, вона також була здивована тим, скільки грошей було зібрано.

"Я зазвичай рідко таким ділюсь, але тут сама трохи в шоці. Я більше року живу в Нью-Йорку і, якщо ви за мною трохи слідкуєте, то знаєте, що я проводжу тут благодійні заходи, на яких ми збираємо гроші, та благодійні аукціони. Так от, зрозуміла, що за цей час вдалось зібрати вже більше 500 000 доларів, а в гривнях це взагалі космічна сума - 18 468 015 гривень! Дякую усім, хто продовжує робити усе можливе, на цьому не зупиняємось, скоро перемога", - написала Стася.

Стася Ровінська / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Раніше Стася Ровінська розповіла, чи спілкується зі своєю мамою, скандальною акторкою Сніжаною Єгоровою, яка підтримала війну в Україні.

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