Стася Ровінська привітала чоловіка з річницею шлюбу і показала рідкісне спільне фото

Подружжя святкує "бляшане" весілля.

Ведуча шоу "Твій День" на 1+1 Стася Ровінська сьогодні святкує річницю шлюбу.

Вже вісім років, як ведуча щаслива у стосунках з режисером Ярославом Ровінським. Про важливу дату у їхній родині Стася розповіла на сторінці в Instagram. Вона запостила спільну світлину з чоловіком, зроблену під час їхнього розпису вісім років тому.

"21.01.2014. Сьогодні 8 років, як ми чоловік і дружина. Пам'ятаю це, як вчора… Я вже вагітна нашим сином, у мене є навіть довідка і з нею можна у будь-який день розписатися, але усе не можемо знайти часу. І от, прокидаємось, звичайнісінький день…і розуміємо, що це наш день, сьогодні! На фото видно, як ми збиралися. У нас навіть обручка була лише одна (моя, з якою чоловік мені освідчився). Обираємо Печерський РАГС, він нам здався на фотографіях найкращим і їдемо", -пригадала той день Ровінська.

Стася Ровінська з чоловіком після розпису у 2014 році / instagram.com/sia_rovinska

Ведуча розповіла, що батькам про одруження вони з Ярославом повідомили вже після, сидячи у машині. Тоді ж закохані зібрали всіх близьких у ресторані, аби відсвяткувати подію:

"Потім вже у машині розповідаємо про це все нашим батькам. Ввечері у мене вистава, тож запрошую туди найближчих і одразу після, наших найкращих друзів у ресторанчик (фото якраз звідти). Цікаво, що друзі, які тоді були з нами у ресторані, усі стали хрещеними батьками наших дітей, або ми їх. І ніяк інакше навіть не хотіла б", - зізналася Стася.

Стася Ровінська з чоловіком / instagram.com/sia_rovinska

Зазначимо, що у Стасі та Ярослава Ровінських є троє спільних дітей – 8-річний син Еней, 5-річний син Іван та однорічна донька Емма.

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