Стася Ровінська у грайливому топі та обтислій спідниці похизувалася стрункою фігурою

Ексведуча шоу "Твій день" на 1+1 Стася Ровінська показала, як відсвяткувала день народження.

У середу, 7 вересня, ведучій Стасі Ровінській виповнилося 30 років.

З цієї нагоди у себе на сторінці в Instagram знаменитість показала, як святкувала ювілей. Ровінська запостила знімок, на якому зображена у вишуканій комбінації чорного кольору, яка складається з грайливого топу з прозорими рукавами-ліхтариками та обтислої спідниці:

Стася Ровінська / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"Зараз, як ніколи, хочеться жити і цінувати кожен момент, бо інакше коли? Цей рік дав мені розуміння, що я нічого не знаю наперед, і не потрібно відкладати усе на потім. Треба цінувати життя, людей навколо, і кожну мить, бо вона і є наше життя! Зараз мрію лише про перемогу. Кажуть, що 30 - це завжди новий етап, ну що ж, подивимось", - підписала кадр Ровінська.

Своєю чергою, підписники Стасі привітали її теплими словами: "З днем народження, Стасю. Усього найкращого. Залишайся такою ж квітучою, яскравою, чуйною, і світлою", "Фігура – вогонь!", "Зі святом, красуне! Перемог, здоров'я і тільки щастя".

Долучився до привітань й ексколега Ровінської, ведучий "Сніданку з 1+1" Руслан Сенічкін: "Стасю! Ну взагалі – красуня! Все найкраще попереду! Вітаю".

Нагадаємо, не так давно ексведуча шоу "Твій День" Стася Ровінська зізналася, що не підтримує стосунки з мамою, акторкою Сніжаною Єгоровою, не лише через її підтримку Путіна.

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