Стася Ровінська у національному українському вбранні показала, як знімалася у фільмі в Нью-Йорку

Ведуча та акторка Стася Ровінська поділилася з шанувальниками кадрами зі знімань нової стрічки про Україну у США.

Так, Стася Ровінська взяла участь у зніманні нового фільму про Україну в США під назвою "Мама".

Ексведуча інфотеймент шоу "Твій День" на сторінці в Instagram розмістила декілька кадрів зі знімального майданчика. На фото Стася позує у національному українському костюмі – у віночку, вишитій сорочці та спідниці з поясом.

Знімання фільму відбувалися у Нью-Йорку. Судячи з кадрів, які показав колега Ровінської, актор та продюсер Олег Блінов, у картині "Мама" пролунає українська народна пісня "Ой, у вишневому саду". Цю композицію Ровінська у кадрі виконуватиме разом з іншими акторами, вбраними у національні українські вбрання.

Стася Ровінська / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Стася Ровінська / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Шанувальники Стасі зазначили, що їй дуже личить такий образ: "Файна дiвчина, щира українка", "Красунечка! Наша чарівна україночка!", "але ж яка файна дівчина", "дуже личить національний костюм".

Стася Ровінська / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Нагадаємо, що раніше Стася Ровінська розповідала, що в США знялася у стрічці, яка отримала назву Slava My Freedom. У стрічці режисера Джозефа де Кросса йдеться, що військовозобов'язані російські солдати потрапляють у засідку місцевих українських селян. Далі йде ланцюгова реакція ідентичності, мужності та стійкості.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Стася Ровінська разом з чоловіком та трьома маленькими дітьми виїхала до Америки. Там родина зупинилася у друзів в Нью-Йорку. Нещодавно сім’я переїхала в орендовану квартиру. Також Стася влаштувалася помічницею продюсера у театрі.

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