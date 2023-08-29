Стася Ровінська вперше за шість років зустрілася з рідною сестрою та показала зворушливі кадри

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська показала зворушливу зустріч з рідною сестрою Сашею Єгоровою.

Як в Instagram поділилася Стася, вони не бачилися вже тривалих шість років. Єгорова весь цей час жила в США, а Ровінська – в Україні. Однак нарешті рідні сестри зуміли зустрітися. Довгоочікувана зустріч двох рідних людей відбулася у Нью-Йорку.

Стася показала, як зустрічала Сашу. Ровінська опублікувала зворушливі кадри, як обіймала рідну молодшу сестру.

Стася Ровінська та Саша Єгорова / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"Якщо ви бачите двох сестер, будьте певні, та що менша зростом - завжди старша. Ми побачились з сестрою вперше за шість років", - поділилася ведуча.

Стася Ровінська та Саша Єгорова / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Зазначимо, Саша Єгорова та Стася Ровінська – рідні сестри. Їхня мама – скандальна ведуча Сніжана Єгорова, а батько – режисер Семен Горов. Саша переїхала до США ще 2012 року, де 2018 року вийшла заміж за музиканта Томмі Ейзнера. Стася Ровінська переїхала до Америки разом з чоловіком та трьома дітьми після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, нещодавно знаменитості організовували у США благодійний захід на підтримку України. Стася Ровінська назвала суму, яку вдалося зібрати на допомогу ЗСУ.

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