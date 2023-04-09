Стася Ровінська з косичками показалася з рідною сестрою та батьком на архівних фото

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська потішила прихильників сімейним контентом.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала архівні дитячі фото. Як розповіла Стася, кадри їй надіслав тато, музичний режисер Семен Горов. З рідною людиною Ровінська не бачилася вже понад рік, відтоді як з дітьми та чоловіком поїхала через повномасштабну війну в Україні до США.

Стася Ровінська з батьком та сестрою / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Також на фото позувала й молодша рідна сестра Стасі – Олександра. Дівчата вже не бачилися понад шість років. До речі, прихильники ведучої запримітили, що її донька неабияк схожа на Олександру.

Стася Ровінська з сестрою / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Також на одному з фото Ровінська показала й свою покійну бабусю. Вони тоді фотографувалися з Вєркою Сердючкою.

Стася Ровінська з бабусею та сестрою фотографуються з Вєркою Сердючкою / Фото: instagram.com/sia_rovinska

"Тато надіслав архівні фото, як давно це було… Ми з сестрою, з якою я вже понад шість років не бачилась через відстань… Бабуся ще з нами...Тато, якого вже теж понад рік не бачила…Скучила", - написала Стася.

Нагадаємо, нещодавно у ведучої була сімейна фотосесія. Знаменитість вже поділилася з прихильниками результатом фотосету.

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