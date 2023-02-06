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Стася Ровінська зачарувала кадрами з сімейної фотосесії з чоловіком і трьома дітьми

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
740
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Стася Ровінська зачарувала кадрами з сімейної фотосесії з чоловіком і трьома дітьми

Стасія Ровінська / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Акторка поділилася милими світлинами.

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська зачарувала рідкісними кадрами з родиною.

Днями подружжя разом з дітьми вирішили влаштувати сімейну фотосесію. Першими кадрами зі знімання Ровінська поділилася у сторіз в Instagram.

Сімейні кадри знаменитості з трьома дітьми та чоловіком вийшли дуже ніжними та по-домашньому теплими. Для фотосесії родина обрала затишні образи у пастельних тонах.

Стася Ровінська з родиною / © instagram.com/sia_rovinska
Стася Ровінська з родиною / Фото: instagram.com/sia_rovinska

На світлинах уся зіркова родина весело проводила час, усміхалася та бавилася на камеру. А деякі кадри вийшли дуже зворушливими.

"Напевно була найлегша фотосесія в житті", - підписала кадри Ровінська.

Стася Ровінська з родиною / © instagram.com/sia_rovinska
Стася Ровінська з родиною / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Нагадаємо, що зараз телеведуча разом з родиною мешкає у Нью-Йорку. До США Ровінська з чоловіком та дітьми переїхала у травні 2022 року. Там Стася будує акторську кар'єру, а діти вже ходять до школи та садочка.

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Дата публікації
Перегляди
740
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