Стася Ровінська замилувала ніжним фотосетом з чоловіком та трьома дітьми

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська влаштувала сімейний фотосет з трьома дітьми та чоловіком.

Знімки, які знаменитість отримала в результаті, вона опублікувала у своєму Instagram. Зокрема, сімейний фотосет Ровінської відбувся у пастельних тонах. Перед камерою сімейство ведучої позувало по-різному.

Спочатку зібралися для фото всі разом. Так, сини ведучої Еван та Еней сиділи, Стася стояла, а чоловік ніжно обіймав її, при цьому тримаючи на руках донечку Емму.

Стася Ровінська з родиною / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Також щаслива Ровінська фотографувалася з сім'єю на подвір'ї.

Стася Ровінська з родиною / Фото: instagram.com/sia_rovinska

До речі, фотограф, який робив Стасі світлини, зняв бекстейдж-відео. Завдяки ролику можна чітко помітити, що у родині Ровінської панує справжня ідилія.

Зазначимо, нині Стася Ровінська разом з чоловіком та дітьми живе у Нью-Йорку. Саме туди родина евакуювалася на початку повномасштабної війни. До речі, знаменитість навіть встигла влаштуватися в Америці на роботу. Вона працює у театрі помічницею продюсера.

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