Стася Ровінська замилувала відео, де її діти у школі в Нью-Йорку співають Stefania і танцюють

Стася Ровінська замилувала відео, де її діти у школі в Нью-Йорку співають Stefania і танцюють

Донька скандальної ведучої та акторки Сніжани Єгорової, ведуча Стася Ровінська наприкінці травня з чоловіком і трьома маленькими дітьми переїхала до США.

Там Стася Ровінська поступово освоюється і розповідає фанам, як минає її адаптація. Так, нещодавно Стася з родиною переїхала від друзів, де вони певний час мешкали, на власну квартиру.

Окрім того, днями Ровінська знайшла собі роботу у Нью-Йорку. А сьогодні знаменитість показала, як її діти адаптувалися у школі. На своїй сторінці в Instagram Ровінська розмістила відео, на якому її сини співають пісню Stefania гурту Kalush Orchestra, з якою колектив переміг на конкурсі "Євробачення-2022". А молодший ще й брейкданс вшкварив.

"Хай буде тут. Заспівали Stefania в школі у Нью Йорку", - коротко підписала ролик зіркова мама.

Своєю чергою, шанувальники Ровінської зізналися, що їх розчулило побачене: "Справжні українці. Тепер не переживаю, у нас росте чудове покоління", "але ж круті. Українські сини", "Соколята!".

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