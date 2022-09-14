Стася Ровінська зі сльозами згадала, як її била Сніжана Єгорова: "Я боялася повертатися додому"

Стася Ровінська народилася у шлюбі ведучої Сніжани Єгорової та музичного продюсера і режисера Семена Горова.

За словами Ровінської, коли їй було 11 років, батьки розлучилися. З батьком у Стасі чудові та дружні стосунки. Втім, знаменитість жалкує, що вони не стали з батьком настільки близькими як це буває у благополучних сім'ях.

У інтерв'ю Ганні Оліцькій Ровінська поділилася, що в дитинстві вона дуже суворо виховувалася:

"Мама була дуже строга. Я боялася повертатися додому. Я пам'ятаю, що я приходила… Це могло бути будь що. Ну просто така атмосфера не дуже приємна. Постійно в такому напруженні ти живеш. Це складно, коли ти не можеш розслабитися навіть у себе вдома. Прочуханка була за будь що, це залежало від настрою. Коли ти бачиш несправедливість у всьому, ти не заслужила, або навіть якщо заслужила, можна це якось інакше обговорити", - сказала Ровінська.

Стася Ровінська та Сніжана Єгорова / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Водночас, каже Стася, батько її навіть захищав від Єгорової, він ніколи не кричав на неї і не підіймав руку. Свою ж маму Ровінська намагалася зрозуміти:

"Я розумію, що я своїм дітям хочу найкраще дати. Я хочу, щоб вони були щасливі, мені приємно, коли вони радіють. Я порівнюю з тим, як я до своїх дітей ставлюся, я просто думаю, чого я не заслуговувала цього, чи що? Це неприємно. Але я думаю, це хороший шанс стати хорошою мамою для своїх дітей", - сказала не стримуючи сліз Стася.

Стася Ровінська

Окрім того, каже Ровінська, вона навіть вважала таке ставлення Єгорової до неї нормальним:

"Коли ти в цьому живеш, тобі здається, що це нормально. Коли мені пишуть: "Неможна так з мамою, це ж твоя мама". Та можна. З ким завгодно можна. Не можна так з дітьми поводитися. Неможна бути такою людиною, яка загноблює і постійно так поводиться. Якщо ти відчуваєш, що це не нормально, неважливо хто це, треба йти з цих стосунків. І не треба писати, що тебе Бог покарає, нехай так думають люди, які так чинять, що їм прилетить. Я набагато краще стала почуватися, коли я повністю припинила спілкуватися. Я стала набагато впевненіша у собі, щаслива", - відверто поділилася Стася.

Фото: instagram.com/sia_rovinska

Ведуча зізналася, що через зриви своєї мами вона мала певні проблеми зі здоров'ям від самого дитинства:

"З дитинства були панічні атаки, непритомніла, у мене калатало серце, мені ставало погано. Це дуже сильно впливало. Найбільше це впливало на те, що все, що я робила, я боялася. Я робила, але це все проходило через такі внутрішні переживання, мене калатало. Це дуже складно. Навіщо це проходити дітям", - сказала Ровінська.

Фото: instagram.com/sia_rovinska

Нагадаємо, раніше Стася Ровінська зізналася, коли насправді припинила спілкуватися з мамою. Ексведуча шоу "Твій День" Стася Ровінська не спілкується з мамою, акторкою Сніжаною Єгоровою, не лише через її підтримку Путіна.

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