Стася Ровінська зізналася, скільки грошей на місяць витрачає на життя у Нью-Йорку з трьома дітьми

Українська акторка та телеведуча, старша донька ведучої-путіністки Сніжани Єгорової, Стася Ровінська назвала суму, яку щомісяця її родина витрачає на життя в США.

Так, за кордоном Стася перебуває разом з трьома дітьми і чоловіком, куди вони виїхали у травні 2022 року. Як зізналася акторка, щомісяця вони витрачають на базові потреби близько 10 тис. доларів. І додала, що свого часу вони зверталися до друзів, щоб взяти гроші в борг.

"Мінімум 10 тисяч доларів. Оренда у нас три тисячі. На їжу ми багато витрачаємо, бо нас багато просто. Економимо на одязі для дітей. Нам майже все віддають друзі. Я не можу сказати, що тут щось можна зекономити. Ну ми не шикуємо. Ми нікуди не їздили відпочивати. Ми тут майже два роки, не нахабніємо, що нам треба все безкоштовно. В борги залізли. Ми ж коли приїхали, у нас нічого не було. Може, дві тисячі доларів у нас було. Це нічого. Просили друзів позичити нам грошей", - зізналася знаменитість в інтерв'ю Анні Олицькій.

Стася Ровінська з родиною / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Також Стася поділилася, ким вона та її чоловік працюють. Так, дохід їй приносить викладання акторської майстерності, а чоловік працює ріелтором.

"Я викладаю акторську майстерність українським дітям у двох школах. Також викладаю акторську майстерність для дорослих. Це дуже крута організація. Вони знімають документальні фільми. У них є два "Оскара", 16 премій "Еммі". Також я фотографую для компанії, у якій працює чоловік. Роблю відео для їхніх соцмереж. Основний дохід - це Ярослав, мій чоловік", - пояснила донька Єгорової.

Нагадаємо, раніше Стася Ровінська показала архівні фото зі своїм чоловіком і розповіла, як вони реєстрували шлюб.

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