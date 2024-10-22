Став актором і знімається у серіалах: який вигляд має старший син Олексія Нагрудного і чим займається

Від понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна" виходить драматична історія "Лікарка за покликанням", заснована на реальних подіях, що відбувалися у "Охматдиті" в перші 50 днів повномасштабного вторгнення.

Головні ролі виконують відомі українські актори Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков. Окрім того, до акторського складу доєднався 17-річний Олександр Горошков – первісток зірки серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Олексія Нагрудного. У серіалі він грає 14-річного Максима, сина головних героїв, який переживає складні сімейні конфлікти і прагне помирити своїх батьків.

Старший син Олексія Нагрудного у серіалі "Лікарка за покликанням" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Олександр уже не новачок у кіноіндустрії, адже на його рахунку понад 14 проєктів. Він почав зніматися ще від 8 років і вже встиг отримати важливий досвід. Хоча багато акторів не люблять переглядати себе на екрані, Олександр зізнається, що для нього це цікаво. Це дає можливість побачити помилки та працювати над удосконаленням своїх акторських навичок.

"Результат мені подобається, але є над чим працювати", - лаконічно відповів Олександр про свою роботу в серіалі "Лікарка за покликанням".

Старший син Олексія Нагрудного у серіалі "Лікарка за покликанням" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Актор зізнається, що вдома намагається абстрагуватися від роботи: "Вдома я намагаюся відпочивати від роботи, тому рідко обговорюю професійні теми. Але з одногрупниками ми завжди спілкуємось про роботу на знімальному майданчику та на сцені".

Наразі Олександр навчається на другому курсі Київської муніципальної академії естрадного і циркового мистецтв. Як раніше розповідав Олексій Нагрудний, син самостійно обрав свій професійний шлях.

Олексій Нагрудний із дружиною та сином Олександром / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Олександр також працює в театрі. 2023 року він зіграв одну з головних ролей у дитячій інтерактивній виставі Magical Story, а також є запрошеним актором у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Як зізнається Олександр, театр - це для нього особливе місце.

"Якщо обирати між кіно та театром, то я оберу театр. Від глядачів на сцені я отримую величезну енергію, що приносить мені справжнє задоволення", - розповів актор.

Старший син Олексія Нагрудного у виставі Magical Story / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Побачити старшого сина Олексія Нагрудного можна у серіалі "Лікарка за покликанням" о 20:00 на "1+1 Україна" від понеділка по четвер.

Зіркові залаштунки! Лікарка за покликанням – новий серіал про Охматдит

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