Стайлсу "вибили" око цукеркою, на Бібера кинулися з бійкою: зірки, які постраждали від витівок фанів

На концертах знаменитостей фани намагаються привернути увагу свого кумира будь-яким методом. Часом вони переходять особисті межі та вдаються до відчайдушних вчинків.

Так, зіркам часто прилітають різні предмети на сцену, що іноді можуть артистів травмувати. Часом співакам доводиться відбиватися від прихильників, які поводяться неадекватно. Іноді ж фани вирішують залишити собі на згаду щось про свого кумира, та нахабно крадуть особисті речі.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку зірок, які під час концертів стали жертвами неадекватних та неприємних витівок прихильників

Гаррі Стайлс

Прихильники відомого британського співака вочевидь вважають, що їхній кумир полюбляє їжу. На його концерті у Лос-Анджелесі хтось із фанів вирішив, що буде "круто" кинути у Гаррі маленькі кругленькі цукерки, одна з яких влучила артисту прямісінько в око. Витівка прихильника була не з приємних. Стайлс одразу здригнувся, схилив голову до низу та почав терти око. Співак відіграв до кінця концерт, але око він не розплющував.

whoever the fuck threw a solid object at his eye, u literally ruined kiwi bc he wouldn’t open his eye for the whole song pic.twitter.com/CRBWzsYqcc — mandiHARRY TALKED TO ME?? (@ibringthep0p) November 15, 2022

Це не вперше, коли Гаррі замість квітів прилетіла на сцену їжа. Так, одного разу йому кинули нагетси. Співак здивувався такій витівці фана, особливо тоді, коли йому почали кричати: "Їж, їж". Артист не оцінив це, адже він не їсть м'яса.

Pitbull

Прихильник відомого американського репера неабияк розлютив свого кумира. Чоловік постійно кидав гроші музиканту на сцену. Pitbull попередив його, аби той припинив це робити. Коли ж не допомогло, репер вивів чоловіка на сцену, аби присоромити перед публікою. Утім, прихильник знову шокував виконавця своїм вчинком. Чоловік кинув гроші Pitbull просто в обличчя.

Артем Пивоваров

Прихильниця співака вирішила невдало привернути до себе увагу. Так, фанатка розв'язала шнурівки Артему під час його концерту. Витівка прихильниці могла призвести до непередбачуваних наслідків, адже він міг впасти та травмуватися. На щастя, Пивоваров це вчасно помітив та нахилився, аби зав'язати шнурівки. Тоді ж прихильниці кинулися до нього, аби той залишив автограф. Ввічливий Артем погодився, але скористався миттю і насварився на дівчат. Співак пояснив їм, до чого могла призвести їхня витівка.

Джастін Бібер

Співак неодноразово був у гніві через прихильників. Так, на одному з його концертів у Норвегії фани розлили воду на сцену. Виконавець взяв ганчірку, аби витерти це, адже інакше він би міг послизнутися і впасти. Утім, фани вирішили, що їм конче потрібна ганчірка і почали видирати її у Джастіна. Співак розлютився та пішов зі сцени. Концерт Бібер так і не завершив.

Також співака на концерті у Дубаї не на жарт налякав фанат. Чоловік вибіг на сцену, обійшов охоронців та накинувся на виконавця. Джастін зумів вивільнитися з рук нападника та швидко втік. Чоловіка одразу впіймали охоронці. Утім, нападник встиг штовхнути піаніно, яке впало та пошкодило сцену.

Майлі Сайрус

На одному з концертів виконавиці фанатка нахабно видерлася на сцену до своєї кумирки. Вона підбігла до Майлі та схопила її за плече. Охоронець швидко зреагував та відтягнув прихильницю від виконавиці, перш ніж та встигла щось зробити. Майлі тоді була неабияк наляканою, але все ж продовжила концерт.

Біллі Айліш

З американською співачкою ситуація сталася не з приємних. Коли артистка виступала на одному з фестивалів, то до сцени йшла крізь натовп прихильників. Біллі дозволяла фанам до себе доторкнутися та спілкувалася з ними. Коли ж артистка нарешті дійшла до сцени, то помітила, що її каблучки немає. Біллі звернулася до фанів та здивовано сказала: "Хтось вкрав мою каблучку". Утім, співачка не стала ображатися та зазначила, що сама у цьому винна. А от прихильники Біллі вирішили з'ясувати, хто ж обікрав їхню кумирку. Після концерту вони знайшли жінку, яка ймовірно вкрала каблучку.

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