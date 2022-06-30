Stefania співатимуть у Канаді та США: Kalush Orchestra їде у тур Північною Америкою

Український гурт Kalush Orchestra, який став переможцем "Євробачення-2022", оголосив концертний тур Північною Америкою.
Гастролі розпочнуться вже восени цього року. Так, у розкладі концертів музикантів на жовтень такі американські міста: Сіетл, Сан-Франциско, Денвер, Лос-Анджелес, Даллас, Г'юстон, Філадельфія та Нью-Йорк.
У листопаді переможна Stefania зазвучить у Вашингтоні, Маямі та Чікаго. Також зірки виступлять у Канаді – Монреалі і Торонто.
Нагадаємо, нещодавно Kalush Orchestra виступили на найбільшому фестивалі у світі Гластонбері. Зірки співали Stefania та подякували Борису Джонсону.
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