Стендап-коміки відповіли МELOVIN, який образився на їхні жарти про ЛГБТ: "Запитували, чи є теми-табу"

Стендап-коміки із проєкту "Біографія" відповіли українському співакові МELOVIN, який на їхньому шоу образився через різкі жарти про ЛГБТ-спільноту.

На офіційній сторінці в Instagram гумористи зазначили, що у виконавця нібито заздалегідь запитували, на які теми не можна жартувати. Також, за їхніми словами, МELOVIN мав папку з жартами і міг частково їх прочитати.

"Не всі жарти на шоу "заходять", адже частина шоу – це завжди імпровізація. Перед зніманням ми запитали у МELOVIN, чи є якісь теми табу (ми це запитуємо у кожного гостя), на що отримали відповідь – "ні". Вже на сцені МELOVIN побачив папку з жартами і міг прочитати якусь їхню частину. Якихось претензій чи застережень ми не почули", – зазначили в проєкті "Біографія".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

За словами коміків, вони не здогадувалися, що їхні жарти можуть когось образити. Натомість гумористи попросили МELOVIN наступного разу пояснювати, чому жартувати на такі теми – це не є нормою, а не йти одразу з шоу.

"Мел, якщо тебе це заділо під час знімань, ти міг, використовуючи нашу платформу, пояснити нам, глядачам та іншим стендап-комікам, чому такі жарти є неприйнятними. Ми не є частиною ЛГБТ-спільноти, ми можемо не розуміти, які вислови на гумористичному шоу можуть бути "поза червоною лінією". Давайте налагоджувати діалог на цю тему. Ми не можемо слухати, коли один з учасників діалогу кидає мікрофон", – йдеться в коментарі гумористів.

Також у проєкті "Біографія" перепросили у ЛГБТ-спільноти за недоречні жарти.

"Ми перепрошуємо всіх, кого зачепила ця ситуація. Ми розуміємо, що подібні жарти негативно впливають на ЛГБТ-спільноту", – зазначили коміки.

МELOVIN прокоментував коментар гумористів. Співак зазначив, що це було нещиро сказано, адже один з учасників їхньої команди ставив уподобання під коментарями користувачів, де були гомофобні висловлювання на адресу артиста, який є бісексуалом.

MELOVIN

"Ви пишете цей допис, водночас тут у коментарях один із ваших "гумористів" продовжує лайкати гомофобні висловлювання на мою адресу. Популісти! Успіхів", – написав співак.

Нагадаємо, днями МELOVIN розповів, як пішов з одного гумористичного шоу через різкі жарти про ЛГБТ-спільноту. За словами артиста, його образило, як коміки некоректно висловлювалися щодо представників сексуальних меншин.

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