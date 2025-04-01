Стендаперка Алла Волкова народила первістка і показала перші фото з малям

Алла Волкова / © instagram.com/fkudz

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Популярна українська стендаперка Алла Волкова вперше стала мамою.

Радісною новиною гумориста поділилася в Instagram. Алла Волкова опублікувала чорно-біле фото, яке було зроблене в пологовому будинку. На знімку щаслива матуся тримає первістка на руках. Щоправда, маля розгледіти взагалі не вдалося. Також Волкова досі тримає в таємниці стать первістка.

Більше подробиць стендаперка не розкриває. Утім, гумористка віджартовується, що незадовго до пологів вона дивилася розважальну передачу про мам, тож, мовляв, саме це й вплинуло на бажання малюка з’явитися на світ.

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Алла Волкова з первістком / © instagram.com/fkudz

Користувачі вже встигли привітати Аллу Волкову з народженням первістка. Окрім того, фани провели цікаву паралель. Прихильники знаменитості зазначили, що вийшло досить оригінально, що в гумористки народилася дитина саме 1 квітня, коли святкують Міжнародний день сміху.

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Меган Фокс учетверте стала мамою. Зірка Голлівуду народила доньку від репера Machine Gun Kelly, з яким під час вагітності зі скандалом розірвала стосунки.