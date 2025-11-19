Степан Гіга опинився у тяжкому стані в лікарні: відомі нові подробиці госпіталізації 66-річної зірки

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Український народний артист Степан Гіга був змушений різко призупинити свою концертну діяльність через проблеми зі здоров’ям.

Так, 66-річному співакові знадобилася термінова операція, після чого всі заплановані виступи перенесли на невизначений час. Раніше команда артиста повідомляла, що Гіга перебуває в «тяжкому, але стабільному» стані, проте без розголошення діагнозу.

Редакція ТСН.ua намагалася отримати коментар від родини співака. Ми зателефонували його синові Степану-молодшому, однак він не вийшов на зв’язок. Натомість відповідь нам дав концертний директор виконавця Петро Добромільський, який був обережним у формулюваннях, але поділився кількома важливими деталями.

За словами директорa, Степан Гіга зараз перебуває в лікарні Львова під цілодобовим наглядом лікарів. Він притомний, а поруч із ним — уся родина. Добромільський підкреслив, що більш розгорнута інформація з’явиться пізніше.

«Він у Львові. Наразі нічого не можемо сказати. Згодом буде інформація. Він при тямі. Всі (син і донька — прим. ред.) на місці», — зазначив концертний директор у коментарі ТСН.ua.

