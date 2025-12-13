Степан Гіга помер: деталі прощання та похорону народного артиста України

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Після підтвердження смерті народного артиста України Степана Гіги його команда оприлюднила деталі церемонії прощання.

Відповідну інформацію опублікували на офіційній сторінці співака в Instagram. Зазначається, що прощання зі Степаном Гігою відбудеться у неділю, 14 грудня, у Львові. Початок церемонії — о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. О 19:00 буде звершено чин парастасу, а прощання триватиме до 23:00.

Степан Гіга / © соцмережі

Чин похорону запланований на понеділок, 15 грудня, та розпочнеться о 14:00 у тому ж Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Орієнтовно о 15:00 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання з Маестро. Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. У команді артиста наголосили, що Маестро назавжди залишиться одним із символів української пісні.

«Степан Гіга був і назавжди залишиться голосом, який знає і впізнає Україна. Його пісні — це памʼять поколінь, щирість, любов і правда, що звучатимуть вічно. Дякуємо кожному, хто прийде розділити цей біль і провести Артиста в останню путь. Світла памʼять», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, про смерть Степана Гіги стало відомо 12 грудня. Офіційних причин смерті наразі не розповсюджують. Але відомо, що тривалий час виконавець перебував в одній з лікарень Львова та проходив реабілітацію після серйозної операції. Українські зірки вже висловилися про втрату 66-річного Маестро.