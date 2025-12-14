ТСН у соціальних мережах

Гламур
1720
2 хв

Степан Гіга помер: яку особливу мрію співак не встиг втілити в життя

Артиста не стало 12 грудня у віці 66 років.

Валерія Сулима
Степан Гіга

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Команда українського співака Степана Гіги, який помер 12 грудня, розкрила його особливу мрію, яку той не встиг втілити в життя.

Артиста не стало у віці 66 років. В останні роки свого життя Степ Гіга отримав нову хвилю популярності. Співак активно давав концерти та збирав повні майданчики. Турменеджер виконавця Роман Слобода в коментарі "РБК-Україна" розкрив особливу мрію артиста. Степан Гіга хотів організувати масштабний концерт в НСК "Олімпійський".

"НСК "Олімпійський". Він завжди казав: "Рома, ми з тобою зберемо НСК "Олімпійський". І мріяв, я вірив в цю його мрію, завжди про це говорив. Мріяв, щоб його діти продовжували його творчість. Звичайно, вони не зможуть повторити його шлях, але вони зможуть нести в люди те, що він творив протягом багатьох років", - пригадує Слобода.

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Також у команді артиста говорять, що він завжди після концертів хотів приділити увагу прихильникам. Проте Степана Гігу намагались якомога більше оберігати. Одразу забирали його до готелю або ж до гримерки, все ж таки гастролі та чимала кількість концертів були ще тим навантаженням. Тож, команда берегла співака до останнього.

"Ми, його команда, старалися його оберігати завжди після концерту. Десь просто забирати чи в готель, чи до гримерки для того, щоб його берегти. Ми його берегли до останнього", - додає Слобода.

Зазначимо, Степан Гіга помер 12 грудня у віці 66 років. Артиста не стало в одній із лікарень Львова, куди він потрапив ще в листопаді. Пропонуємо пригадати, що відомо про останні дні життя виконавця та що стало причиною його смерті.

