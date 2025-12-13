Степан Гіга помер: що відомо про останні дні життя артиста, причини смерті та реакцію родини

Степан Гіга, його родина / © instagram.com/stepan.giga_official

Реклама

Український співак, народний артист України Степан Гіга помер 12 грудня у лікарні Львова. Йому було 66 років.

Редакція ТСН.ua зібрала актуальну інформацію про останні дні життя музиканта, його стан здоров’я, численні чутки довкола госпіталізації та те, що відомо про родину артиста.

Про смерть Степана Гіги спершу повідомили джерела, після чого звістка швидко поширилася в Мережі. Лише згодом, увечері 12 грудня, сумну звістку офіційно підтвердили на сторінці співака в Instagram. Команда артиста не стала називати конкретну причину смерті, обмежившись словами співчуття та подяки шанувальникам за підтримку.

Реклама

Однак, ще 19 листопада на офіційних ресурсах Гіги з’явилася інформація про скасування концертів. У заяві йшлося про термінову госпіталізацію та операцію народного артиста України. Діагноз не розкривали, зазначивши лише, що стан музиканта був «важкий, але стабільний».

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

У той період журналісти ТСН.ua зв’язався з концертним директором Степана Гіги Петром Добромільським. Саме він нам розповів, що артист перебував в одній із лікарень Львова, був при тямі та боровся за життя.

Попри прохання команди Степана Гіги довіряти лише офіційним джерелам, напередодні смерті ширилося чимало чуток. Першу з яких оприлюднив блогер-пліткар Богдан Беспалов. У своєму Telegram-каналі, посилаючись на власні джерела, він написав про нібито ампутацію ноги артистові. Крім того, повідомив, що такими стали ускладнення вірусної хвороби через цукровий діабет. Та тоді команда закликала менше вірити чуткам і слідкувати за офіційними сторінками у соцмережах.

Степан Гіга / © соцмережі

Однак хвилю припущень було не спинити. Так, з часом нові плітки розпочав журналіст Віталій Глагола. Він так само у Telegram-каналі без офіційних підтверджень розповів про нібито погіршення стану Степана Гіги. Тоді чоловік став стверджувати, що виконавцю нібито ампутували ногу через «післяопераційні ускладнення» і «на тлі підвищення рівню цукру від стресу». Вже тоді Віталій додав, що артист вже боровся за життя у вкрай важкому стані та буцімто впав у кому.

Реклама

Врешті, терпець команди госпіталізованого співака увірвався. PR-менеджерка Гіги Ірена Зайко публічно дорікнула Глаголі за розповсюдження неперевіреної інформації та попросила розкрити джерела. У відповідь журналіст відмовив у проханні, заявивши, що готовий оприлюднити коментар сторони артиста в разі офіційного спростування. Але все ж Ірена після дискусії наголосила, що Степан Петрович перебував «у важкому, але стабільному» стані та відновлювався під пильним наглядом лікарів.

Степан Гіга з командою

Протягом усього періоду госпіталізації поблизу Степана Гіги перебувала його родина. До слова, про особисте життя Степана Гіги відомо доволі мало. За життя він не любив ділитися подробицями про дружину чи дітей. Але все ж відомо, що артист був офіційно одруженим двічі. Від окремих шлюбів він має сина Степана-молодшого та доньку Квітославу, яка подарувала онука Даніеля.

Проте більше за гучні заяви про родину говорила їхня творчість. Як відомо, нащадки співака пішли його стопами та активно займаються музикою. Ба більше, навіть виходили з ним виступати на одній сцені на різноманітних заходах. А син і донька вже володіють почесним званням «Заслужений артист України». Проте поки що величезну втрату рідної людини вони не коментували.

Степан Гіга з сином, донькою й онуком / © instagram.com/stepan.giga_official

Насамкінець варто сказати, що видатний музикант лишив по собі чималу спадщину хітів. А за декілька днів до смерті команда й родина Степана Гіги оприлюднила його останню пісню, яку назвали «сповіддю» та «молитвою». Вона вийшла під назвою «Мої роки — моя молитва», а була написана ще 20 років тому.

Реклама

Впевнені, що творчість Степана Гіги ще довго житиме у серцях його шанувальників по всьому світу. До речі, нещодавно шоумен Максим Галкін виконав вічний хіт «Цей сон» і здивував володінням українською мовою.

Тим часом команда та рідні артиста вже оприлюднили інформацію, де та коли відбудеться прощання зі Степаном Гігою.