Степан Гіга посмертно отримав особливу нагороду: його родина розчулила заявою

Народний артист України Степан Гіга посмертно отримав особливу відзнаку — «Обличчя Незалежності 2026».

Родина легендарного артиста емоційно відреагувала на нагороду та присвятила йому зворушливі слова. У заяві, опублікованій в Instagram, рідні наголосили, що для них це не просто нагорода, а визнання багаторічного творчого шляху музиканта та його внеску в українську культуру.

«Є люди, чия присутність не зникає навіть тоді, коли вони відходять у вічність. Сьогодні ім’я Народного артиста України Степана Гіги назавжди закарбоване серед тих, хто став справжнім символом своєї епохи. Посмертне вручення відзнаки „Обличчя Незалежності 2026“ — це не лише нагорода. Це визнання життєвого шляху, таланту, любові до рідної землі та людей», — поділилася родина.

Також близькі музиканта наголосили, що його творчість давно стала частиною життя багатьох українців. Саме тому пам’ять про артиста, переконані рідні, продовжує жити й сьогодні.

«Його голос звучав у серцях мільйонів українців, його пісні дарували радість, надію та віру. Він умів об’єднувати людей музикою, яка стала частиною нашої історії. Для нашої родини ця відзнака є особливою честю та світлою пам’яттю про людину, яка жила сценою, творила для людей і залишила після себе безцінну спадщину», — зазначили рідні.

Нагадаємо, народний артист України Степан Гіга пішов із життя 12 грудня 2025 року у 66-річному віці. Його поховали на Личаківському кладовищі у Львові. Після смерті артиста його рідні не лише бережуть пам’ять про нього, а й продовжують творчу спадщину. Зокрема, донька Квітослава Гіга нещодавно відверто розповідала, як проживає біль втрати батька.

