ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
2 хв

Степан Гіга посмертно отримав особливу нагороду: його родина розчулила заявою

Легендарного артиста не стало наприкінці минулого року.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Степан Гіга

Степан Гіга / © instagram.com/dzidzio

Народний артист України Степан Гіга посмертно отримав особливу відзнаку — «Обличчя Незалежності 2026».

Родина легендарного артиста емоційно відреагувала на нагороду та присвятила йому зворушливі слова. У заяві, опублікованій в Instagram, рідні наголосили, що для них це не просто нагорода, а визнання багаторічного творчого шляху музиканта та його внеску в українську культуру.

«Є люди, чия присутність не зникає навіть тоді, коли вони відходять у вічність. Сьогодні ім’я Народного артиста України Степана Гіги назавжди закарбоване серед тих, хто став справжнім символом своєї епохи. Посмертне вручення відзнаки „Обличчя Незалежності 2026“ — це не лише нагорода. Це визнання життєвого шляху, таланту, любові до рідної землі та людей», — поділилася родина.

Степан Гіга отримав посмертну нагороду / © instagram.com/stepan.giga_official

Степан Гіга отримав посмертну нагороду / © instagram.com/stepan.giga_official

Також близькі музиканта наголосили, що його творчість давно стала частиною життя багатьох українців. Саме тому пам’ять про артиста, переконані рідні, продовжує жити й сьогодні.

«Його голос звучав у серцях мільйонів українців, його пісні дарували радість, надію та віру. Він умів об’єднувати людей музикою, яка стала частиною нашої історії. Для нашої родини ця відзнака є особливою честю та світлою пам’яттю про людину, яка жила сценою, творила для людей і залишила після себе безцінну спадщину», — зазначили рідні.

Нагадаємо, народний артист України Степан Гіга пішов із життя 12 грудня 2025 року у 66-річному віці. Його поховали на Личаківському кладовищі у Львові. Після смерті артиста його рідні не лише бережуть пам’ять про нього, а й продовжують творчу спадщину. Зокрема, донька Квітослава Гіга нещодавно відверто розповідала, як проживає біль втрати батька.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie