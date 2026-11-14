Степан Казанін заговорив про синів і чому вони його навчили: фото дружини і дітей зірки "Кварталу 95"

Степан Казанін і його діти / © instagram.com/kazaninstepurik

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Актор «Кварталу 95» Степан Казанін поділився подробицями особистого життя та зізнався, чого навчився у своїх дітей і куди зник з соцмереж.

Як відомо, Степан разом із дружиною Наталією виховує двох синів. Старшому, Степану-молодшому, нині 28 років, а молодшому Петру — 16. Подружжя перебуває у шлюбі вже понад три десятиліття.

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В інтерв’ю 1plus1 актор розповів, що діти постійно знайомлять його з новими тенденціями, молодіжною музикою та популярними виконавцями. Не всі ці відкриття стають частиною його особистого плейлиста, однак допомагають краще розуміти молоде покоління. А деякі почуті від синів слова гуморист навіть використовує у сценічних образах.

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«Постійно (діти чомусь вчать — прим. ред)! Для цього, мабуть, діти й потрібні. У мене двоє синів. Кожен на певному етапі знайомив мене з модними словами, музикою та виконавцями, яких слухає молодь. Не все з цього я обов’язково слухав би сам, але такі речі допомагають краще розуміти сучасних дітей. До того ж ці слова й вирази іноді можна використати на сцені, наприклад, коли граєш студента. Мої діти, слава Богу, теж із гумором», — поділився Казанін.

Степан Казанін з родиною / © instagram.com/kazaninstepurik

Окремо актор пояснив, чому його підписники давно не бачать нових дописів в Instagram. За словами Степана, він свідомо скоротив активність у соцмережах, адже вважає їх простором для легкого та позитивного контенту. Тому зараз під час війни в Україні йому не хочеться публікувати розважальні дописи.

Казанін зізнався, що чекає на перемогу й сподівається повернутися до активнішого ведення фотоблогу після неї. Водночас без роботи актор не залишився — він продовжує зніматися в нових випусках «Кварталу 95».

«Я вважаю, що зараз не час активно щось публікувати. Instagram, на мою думку, має бути простором для легкості, гумору, позитиву. Ми намагаємося створювати такий настрій, але нині не хочеться просто викладати розважальний контент, ніби нічого не відбувається. Я чекаю на перемогу. І сподіваюся, що після неї вже зможу частіше з’являтися в Instagram та інших соцмережах», — пояснив гуморист.

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