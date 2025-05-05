Степан Казанін зізнався, чому Олена Кравець пішла з "Кварталу 95": "Не могла залишатися"

Олена Кравець, Степан Казанін

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Актор Студії "Квартал 95" Степан Казанін прокоментував рішення колеги Олени Кравець покинути творчий колектив.

За словами зірки, акторка повідомила про своє звільнення зі Студії на початку повномасштабного вторгнення у робочому чаті. Казанін говорить, що насправді вони з Кравець пройшли чималий шлях, від якого вона взяла все по максимуму. Тож припускає, що саме її бажання розвитку, а також материнство посприяло тому, що вона більше не виходить на сцену "Кварталу 95". Проте Степан упевнений, що з таким досвідом на його колегу чекає цікаве майбутнє в кар'єрі.

Олена Кравець / © concert.ua

"Зараз вона вирішила робити все сама. На початку війни вона сама написала в робочому чаті, що, мовляв, так і так, усе. Ми ж багато чому її навчили — життю, наприклад. Довкола однієї дівчини — стільки хлопців, "шакалів", вовків. І вона все стійко витримала, відпрацювала багато років, починаючи від КВК і "Кварталу". І потім — "досить, вони мені більше нічого не дадуть, тому я далі сама". До того ж вона мама трьох. Мабуть, вона більше не могла залишатися з нами. Тому вийшло як вийшло", — зазначив Казанін в коментарі проєкту "Люкс ФМ".

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Нагадаємо, нещодавно 22-річна донька Олени Кравець зізналася, за якими принципами її виховували батьки та чому вона не надто близька зі своєю мамою.