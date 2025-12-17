Степана Гігу поховали у Львові: родина артиста зробила заяву

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Сім'я українського співака Степана Гіги, який помер 12 грудня, після його похорону вийшла на зв'язок із заявою.

15 грудня виконавця провели в останню путь. Степана Гігу поховали на Личаківському кладовищі у Львові. Родина артиста в Instagram зробила заяву. Вони подякували всім, хто розділив з ними горе. Також сім'я артиста зазначила, що для них було неабияк важливо, що стільки людей зібралося, аби вшанувати пам'ять Степана Гіги, музика якого об'єднувала цілі покоління.

"Дякуємо кожному, хто прийшов попрощатися зі Степаном Гігою та провести його в останню путь. У цей непростий час ваша присутність, молитва, щирі слова стали знаком глибокої поваги та любові до людини, чия творчість торкалася сердець і об'єднувала покоління", - йдеться в повідомленні родини співака.

Також рідні Степана Гіги подякували всім, хто допоміг організувати прощання та похорон, а особливо – меру Львова Андрію Садовому. Як йдеться в повідомленні родини виконавця, пам'ять про нього завжди залишиться в серцях відданих шанувальників та піснях.

"Світла пам'ять про маестро житиме в його піснях і в серцях тих, для кого його голос став частиною життя. Низький уклін і щира вдячність", - додали рідні співака.

Зазначимо, Степан Гіга помер 12 грудня у Львові. Життя артиста обірвалося в лікарні, куди він потрапив ще в середині листопада та переніс операцію. Прощання з виконавцем відбулося 14-15 грудня, після чого його поховали на Личаківському кладовищі. Нещодавно співак Павло Зібров розповів про хворобу Степана Гіги та розкрив діагноз, який той приховував.