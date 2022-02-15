Стилістка Камалії звинуватила співачку в брехні: "У мене є все листування"

Дівчина відреагувала на коментар виконавиці.

Стилістка Софія Невідома відреагувала на те, що співачка Камалія готує проти неї позов.

Так, виконавиця написала, що Софія не виконувала досконало свою роботу, а також вона запізнювалася, через що її команді довелося понести додаткові витрати за студію, де відбувалися знімання.

Стилістка ж говорить, що вона нікуди не запізнювалася. Ба більше, вона працювала довше, аніж потрібно, бо знімання кліпу затримались.

Софія Невідома звинуватила Камалію в брехні / instagram.com/neveedomaya

"Я нікуди не запізнилась. Її фарбували дуже довго. Мене мали відпустити після обіду, а я була на зміні 12 годин. Два луки не зняли через те, що Камалія пила каву, не знімалась, знімала відео на тлі ялинки. І взагалі не дуже знає, що люди цінують свій час, а не для втіхи відео знімають. Раптом що, ми знімали кліп у неї вдома та в торговому центрі, яка студія?" - прокоментувала Софія.

Софія Невідома звинуватила Камалію в брехні / instagram.com/neveedomaya

Також Камалія показала коментар швачки. Наталія написала, що виконавиця з нею розрахувалася. Втім, Софія опублікувала листування зі швачкою, де Наташа говорить, що співачка попросила її написати цей коментар.

Софія Невідома звинуватила Камалію в брехні / instagram.com/neveedomaya

"Чесно, мені все одно на гроші. Я розуміла, що ніхто мені їх не віддасть. Дай Бог, щоб вона стала багатшою. Мені здається, що це взагалі не така велика сума, щоб цей сором розводити. Мені просто сумно, що це відбувається в нашій індустрії. Жінка намагається доказати, що в мене є три паспорти, який тупий наклеп. До того ж, у мене є все листування. Сумно, що це відбувається у нашій країні. Люди, яких поважають, брешуть", - додала Софія.

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